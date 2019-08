Empfehlung - Eintracht Nordhorn will die Schüttorfer ärgern

Nordhorn/Schüttorf Das ehemalige Oberliga-Duell zwischen dem SV Eintracht Nordhorn und dem FC Schüttorf 09 steht am Mittwoch um 19 Uhr in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals an. Die glorreichen Zeiten gehören aber inzwischen schon länger der Vergangenheit an; Eintracht ist als Bezirksligist gegen den klassenhöheren FC 09 der klare Außenseiter, der allerdings trotzdem für eine Überraschung sorgen möchte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-nordhorn-will-die-schuettorfer-aergern-311652.html