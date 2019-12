Empfehlung - Eintracht Nordhorn und Academico Portugues planen Fusion

Nordhorn Die Idee, die Sportvereine der Nordhorner Blanke zu einem einzigen großen Verein zusammenzuschließen, besteht schon seit einer ganzen Weile. Zwei Klubs wollen jetzt einen ersten Schritt wagen und fusionieren: Am Sonntag, 15. Dezember, entscheiden die Mitglieder von Academico Portugues und am Montag, 16. Dezember, die des SV Eintracht Nordhorn in jeweiligen Versammlungen darüber, ob die Vereine künftig gemeinsame Wege gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-nordhorn-und-academico-portugues-planen-fusion-334454.html