Empfehlung - Eintracht hofft gegen Benfica auf magischen Fußball-Abend

dpaFrankfurt/Main Es soll ein magischer Fußball-Abend werden. 39 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Cup will DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt erstmals wieder das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes erreichen und den bislang so erfolgreichen Auftritt in der Europa League vorläufig krönen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-hofft-gegen-benfica-auf-magischen-fussball-abend-292623.html