Eintracht gegen SVB – ein Spiel ohne große Zwänge

Die Bezirksliga-Fußballer aus Nordhorn und Bad Bentheim treffen am Sonntag (15 Uhr) am Heideweg aufeinander. Nach Ansicht von Jörg Husmann, Spielertrainer bei den Gästen, sind Tore in diesem Vergleich garantiert.