Eintracht gegen Schüttorf: Wer beeindruckt im Derby?

Nordhorn. Jahrelang war Eintracht Nordhorn in der Fußball-Grafschaft das Nonplusultra. Das hat sich inzwischen geändert, denn mit Vorwärts Nordhorn spielt nicht nur ein anderes Team aus der Kreisstadt in einer höheren Spielklasse als die Weinroten. Auch in der Bezirksliga sind einige Teams aktuell besser platziert als die Eintracht – und dazu zählt vor dem heutigen Derby in Nordhorn (20 Uhr) auch der SVE-Gegner FC Schüttorf 09.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-gegen-schuettorf-wer-beeindruckt-im-derby-230659.html