Eintracht gegen Langen – ein Spektakel mit zehn Toren

Eintracht Nordhorn führte im Heimspiel am Freitagabend mit 3:1 und 5:4, der SV Langen lag zwischenzeitlich mit 1:0 und 4:3 vorne. Am Ende gab es keinen Sieger – auch weil eine Elfmeter-Entscheidung für Nordhorn in der Nachspielzeit zurückgenommen wurde.