Empfehlung - Eintracht gegen Bentheim: „Das wird ein 50:50-Spiel.“

Nordhorn/Bad Bentheim Wenn der SV Eintracht Nordhorn und der SV Bad Bentheim in der Fußball-Bezirksliga ihre Tabellenpositionen tauschen würden, wären beide Klubs hinsichtlich ihrer Saisonziele zufrieden. So aber liegen die Nordhorner, die nicht in den Abstiegskampf geraten wollten, als Dritter momentan deutlich über Plan, während die Bad Bentheimer, als Kandidat für das obere Tabellendrittel gestartet, als Neunter den eigenen Ansprüchen vor dem Derby am Heideweg (So., 14 Uhr) hinterherhinken – und deshalb im Gegensatz zu den Hausherren unzufrieden sind. „Bentheim hat deutlich zu wenig Punkte“, sagt Eintracht-Trainer Ralf Cordes, der die Obergrafschafter vor der Saison auch stärker eingeschätzt hatte. Seine Nordhorner haben aktuell doppelt so viele Punkte wie der SVB auf dem Konto, doch deshalb sieht Cordes sein Team im Derby nicht als Favorit. „Das ist weiterhin ein 50:50-Spiel, denn bei Bentheim ist die Qualität einfach da“, sagt er. Allerdings sieht er aufgrund der Tatsache, dass die Gäste bislang knapp drei Gegentore pro Partie kassiert haben, gute Möglichkeiten für seine Mannschaft, im Derby erfolgreich zu sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-gegen-bentheim-das-wird-ein-5050-spiel-329409.html