Georgsdorf Sieger im Krombacher-Kreispokal der Altherren-Fußballer, dazu die überlegene Meisterschaft in der B-Staffel, verbunden mit dem besten Wert in der Fairness-Wertung: Die Ü32 von Eintracht Nordhorn räumte groß ab beim traditionellen Ehrungsabend des Kreisfußballverbandes zum Abschluss der Saison in Georgsdorf. Und weil die Truppe zum großen Teil auch die Mannschaft des Vereins bildet, die die Meisterschaft in der Ü40-Kreisliga gewann, stellte Gastgeber Klaus Hanenkamp nicht ganz ernst gemeint fest: „Gut, dass ihr so zahlreich angereist seid. Sonst würdet ihr eure Preise gar nicht alle mit nach Hause kriegen.“ Am Ende waren es ein Fairplay-Pokal, vier Urkunden und zwei neue Spielbälle. Der Lohn für eine überragende Saison, die zudem noch den Triumph bei der Ü40-Niedersachsenmeisterschaft brachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-fussballer-raeumen-beim-ehrungsabend-maechtig-ab-241517.html