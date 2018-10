Empfehlung - Eintracht feiert 3:2-Sieg im Derby gegen Brandlecht-Hestrup

Nordhorn Eintracht Nordhorn hat in der Fußball-Bezirksliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Im Grafschafter Derby setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Cordes mit 3:2 (2:1) gegen die SpVgg. Brandlecht-Hestrup durch und überholte die Gäste in der Tabelle. „Es war ein Spiel, das die gesamte Zeit auf Messers Schneide stand“, berichtete Cordes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-feiert-32-sieg-im-derby-gegen-brandlecht-hestrup-262969.html