Eintracht fehlt im Konzert der Großen der „Knotenlöser"

Berlin Die Ü40-Fußballer des SV Eintracht Nordhorn waren bei der deutschen Meisterschaft in Berlin deutlich näher am Topniveau als im Vorjahr, trotzdem blieb das Team von Trainer Jochen Philipp im Konzert der Großen ohne Sieg. „Es fehlte der Knotenlöser", berichtete Teambetreuer Michael Siemer und sprach damit auch die Personalprobleme der Grafschafter an. Ohnehin schon mit einigen angeschlagenen Spielern angereist, fielen zur Hälfte der ersten Partie gegen Westfalia Herne auch noch die Schlüsselspieler Dirk Collmann und Gert Goolkate als einziger Angreifer aus. So sagte die Bilanz von 0:4 Toren nach vier Spielen letztlich einiges über den Auftritt der Nordhorner aus: Im Offensivspiel fehlte das entscheidende Quäntchen, in der Defensive setzte Eintracht die Vorgabe gut um, möglichst wenig zuzulassen.(...)