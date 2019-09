Empfehlung - Eintracht bleibt zurückhaltend trotz Tabellenplatz zwei

Nordhorn Zwei Mannschaften, die in der Fußball-Bezirksliga vor der Saison ausgegeben haben, dass sie am liebsten nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, treffen am Sonntag (15 Uhr) im Duell zwischen Eintracht Nordhorn und Alemannia Salzbergen aufeinander. Nach nur fünf Spieltagen sind die Kontrahenten aber in der Tabelle ganz weit voneinander entfernt: Während der Liga-Neuling aus Salzbergen mit nur einem Punkt aus dem 1:1 gegen den Mitaufsteiger Schwefingen Letzter ist, überrascht die Eintracht mit einem ganz starken Saisonstart – und aktuell Platz zwei.(...)