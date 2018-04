Empfehlung - Eintracht besiegt VfL Herzlake mit 2:1

Nordhorn. Die Bezirksliga-Fußballer von Eintracht Nordhorn haben ihr Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Herzlake mit 2:1 (0:0) gewonnen. Für die Gastgeber sprang damit nach dem Erfolg in Surwold am vergangenen Wochenende (5:0) der zweite Sieg in Folge heraus. Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Arthur Kummert in der 90. Minute. „Wenn man so spät zum Sieg trifft, sieht es nach einem glücklichen Erfolg aus; er war aber verdient. Wir haben gut gespielt“, sagte Eintracht-Trainer Zoran Milosevic. Sein Team hatte mehr vom Spiel und erarbeitete sich auch mehr Tormöglichkeiten. Das einzige Manko war die Chancenverwertung, sonst hätten die Gastgeber schon früher zum Sieg treffen können. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte brachte Metin Erdem die Nordhorner in der 53. Minute in Führung. Die Freude über den Treffer währte aber nicht lange, denn Herzlake glich nur drei Minuten später den Spielstand wieder aus. Patrick Middendorf traf für den VfL zum 1:1. Die Partie wurde auf dem Nebenplatz ausgetragen, weil der Platz im Stadion für die kommenden Jugendländerspiele geschont wurde. Durch den Erfolg vergrößerten die Nordhorner den Abstand auf die Abstiegszone.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-besiegt-vfl-herzlake-mit-21-233280.html