Einmal Läufer, immer Läufer: Urgesteine der „Meile“ erzählen

„Running forever“ heißt das Buch, in dem vor allem Hobbyläufer über ihre Leidenschaft schreiben. Darunter sind auch vier Autoren, die beim LC Nordhorn an der Geschichte des Stadtlaufs, der am Sonnabend zum 31. Mal stattfindet, beteiligt waren.