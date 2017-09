Empfehlung - Einige Talente stehen schon mehrfach im „Goldenen Buch“

Emlichheim . 1977 führte die Gemeinde Emlichheim zum ersten Mal eine Sportlerehrung durch. Der Anlass: Die weibliche B- und C-Jugend hatten an den deutschen Volleyballmeisterschaften teilgenommen und dort einen fünften und sechsten Platz erreicht. Das war damals eine außerordentliche Leistung, die es zu würdigen galt. Doch in den Folgejahren kam es noch besser: Schon 1978 errang die Volleyballabteilung zwei deutsche Vizetitel. „Seitdem waren wir Dauergast bei den deutschen Meisterschaften und machten den Volleyball des SCU weit über die Grenzen der Grafschaft hinaus bekannt“, sagte Heinrich Strenge, Bürgermeister der Gemeinde Emlichheim, die auch in diesem Jahr zu einer Sportlerehrung ins Haus Ringerbrüggen geladen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/einige-talente-stehen-schon-mehrfach-im-goldenen-buch-208436.html