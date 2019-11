Empfehlung - Einfache Dinge sollen dem FC 09 aus dem Tief helfen

Schüttorf Es läuft nicht bei den Landesliga-Fußballern des FC Schüttorf 09. Zwar präsentierten sich die Obergrafschafter beim 1:5 gegen Falke Steinfeld etwas besser als zuvor bei der 0:8-Niederlage gegen Union Lohne. Rainer Sobiech aus dem Schüttorfer Trainerteam weiß aber, dass eine 180-Grad-Wende beim Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) in Dinklage nur schwer hinzubekommen sein wird. „Direkt wieder eine spielerische Leichtigkeit zu erreichen, wird schwierig. Wir müssen uns auf die einfachen Dinge konzentrieren und uns so wieder die nötige Sicherheit holen", sagt der 09-Coach.