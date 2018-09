Empfehlung - Eindrucksvolle Frühform bei Schüttorfer Volleyballern

Schüttorf In guter Form haben sich eine Woche vor dem Start in die Zweitliga-Saison die Volleyballer des FC Schüttorf 09 gezeigt. Bei einem Vorbereitungsturnier in der Vechtehalle ging die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger in drei Partien dreimal als Sieger vom Feld: Gegen die beiden Zweitliga-Konkurrenten Moerser SC und VV Humann Essen und den niederländischen Zweitligisten Webton Hengelo standen jeweils 2:1-Siege zu Buche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eindrucksvolle-fruehform-bei-schuettorfer-volleyballern-249654.html