Ein Turnier der Rekorde, Superlative und Sensationen

Emlichheim Hochklassiges Tennis gepaart mit Breitensport bis in die Altersklassen – auch das macht den Reiz der Bekuplast Open aus. Und so kann der Stab der Helfer um Turnierchef Hendrik Pollex mit einigem Stolz zurückblicken auf die 15. Auflage der Veranstaltung des TC Blau-Weiß Emlichheim. Allein schon die Zahlen sprechen für sich: 105 gemeldete Spielerinnen und Spieler – so viele wie noch nie – aus 36 Vereinen bestritten in zwölf Konkurrenzen 144 Matches. Um da für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, bedarf es etlicher ehrenamtlicher Helfer: allein 30 am Getränke- und Würstchenstand, 25 für die Küche und das Schaffen der Wohlfühlatmosphäre, 10 für den Aufbau und die Herrichtung der Platzanlage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-turnier-der-rekorde-superlative-und-sensationen-244972.html