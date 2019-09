Empfehlung - Ein Tennis-Klassiker wird neu belebt

Neuenhaus Am Wochenende finden in der Tennishalle am Vechteufer in Neuenhaus erstmals die Neuenhauser Open statt. Früher war der „Pokal der Stadt Neuenhaus“ ein Klassiker der Tennisregion, den die Aktiven der Neuenhauser Frauenmannschaft aber nur noch aus Erzählungen kennen. „Ich fand die Idee reizvoll, ein Turnier auf der heimischen Anlage spielen zu können“, berichtet Franziska Sprinkmeyer, die Mannschaftsführerin des Oberliga-Teams des TC Rot-Weiß. Als dann noch der Vorsitzende der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte, Gerrit Geerds, die Teambetreuerin Lyn Beyer mit der Frage nach dem Interesse zur Ausrichtung eines DTB Ranglistenturniers konfrontierte, nahm die Idee Fahrt auf. „Wir haben uns kurzgeschlossen und dann kurz entschlossen dafür entschieden, klein in der Einstiegsklasse A7 anzufangen, sprich für Bezirks- und Verbandsspieler,“, so Beyer. Terminiert wurde die Veranstaltung für das letzte September-Wochenende und somit auf den offiziellen Start der Hallensaison.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-tennis-klassiker-wird-neu-belebt-320785.html