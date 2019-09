Empfehlung - Ein steiniger Weg: Gerald Asamoah berichtet aus seinem Leben

Neuenhaus Als Kind kickte er in Ghana alles, was annähernd rund war, als Erwachsener trug er auf dem Nationaltrikot den deutschen Adler. Was nach einer Traumkarriere im Fußball klingt, war ein steiniger Weg. Auf Einladung der Samtgemeinde-Bibliothek Neuenhaus wird Gerald Asamoah gemeinsam mit ARD-Sportreporter Peter Großmann am Montag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der Mensa der Neuenhauser Wilhelm-Staehle-Schule sein Buch „Dieser Weg wird kein leichter sein – mein Leben und ich“ vorstellen. Karten für 15 Euro gibt es in der Sparkassenfiliale in Neuenhaus, Kunden der Sparkasse erhalten vergünstigte Tickets zum Preis von 12,50 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-steiniger-weg-gerald-asamoah-berichtet-aus-seinem-leben-317703.html