Empfehlung - „Ein schöner Ausklang des Tennisjahres“

gn Emlichheim. Beim ersten Grafschafter Volksbank-Cup gingen vom 28. bis 30. Dezember in der Tennishalle des TC BW Emlichheim 25 Doppel an den Start. In der offenen Klasse der Frauen traten vier Teams an. Nach spannenden Partien fiel die Entscheidung erst im letzten Match. Dort setzte sich das Duo Roswitha Assen/Celina Bongartz gegen Martina Eilert/Kerstin Dreher (alle Emlichheim) durch. Nur drei Teams spielten in der offenen Klasse der Männer um den Sieg. Die Niederländer Jan Hans Picek und Rogier Beekman gewannen jedoch ungefährdet alle Matches trotz einiger Gegenwehr der Gegner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-schoener-ausklang-des-tennisjahres-220571.html