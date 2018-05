Empfehlung - Ein Pferdesportfestival besonderer Güte

Haftenkamp. Für alle Dressurfans steht das Grafschafter Pferdesportfestival des RSC Haftenkamp am kommenden Pfingstwochenende ganz hoch im Kurs. Dem RSC Haftenkamp ist es erneut gelungen, ein hochklassiges Dressurturnier zu organisieren. Auf dem Programm stehen wieder viele Sichtungen, Qualifikationen zum Bundes-Championat, Finalprüfungen und zehn schwere Dressurprüfungen. Abschluss und Höhepunkt des Festivals ist der Kurz-Grand-Prix am Pfingstmontag. Eine erste Bewährungsprobe gibt es für die neu installierte LED-Flutlichtanlage. Besonders die jungen, hoch ambitionierten Pferde werden gerne in Haftenkamp vorgestellt. „Deshalb haben wir wie im vergangenen Jahr auch wieder eine Drei-Sterne-Prüfung als Nachwuchs-Grand Prix für diese Pferde neu mit ins Programm genommen“, so Turnierleiter Wolfgang Egbers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-pferdesportfestival-besonderer-guete-236279.html