Ein Lob vom Bürgermeister für Juniorteam des VfL Weiße Elf

hh Nordhorn. Dass Vereinsleben für sie mehr als nur ein 1:0 auf dem grünen Rasen bedeutet, zeigen die Mitglieder des Juniorteams des VfL Weiße Elf Nordhorn. Die Gruppe aus rund 25 jugendlichen Fußballern engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in vielen Projekten des Vereins. Seit wenigen Tagen hat das Juniorteam auch räumlich eine eigene Anlaufstelle, die es selbst mit viel Eifer realisiert hat. Möglich wurde der Umbau eines alten Abstellraumes in einen modernen Aufenthaltsraum durch ein Crowdfunding-Projekt der Grafschafter Volksbank. Binnen weniger Wochen spendeten zahlreiche Vereinsmitglieder und Freunde des VfL Weiße Elf zweckgebunden insgesamt 2997 Euro, die Grafschafter Volksbank stockte den Betrag am Ende noch einmal um 1005 Euro auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-lob-vom-buergermeister-fuer-juniorteam-des-vfl-weisse-elf-229017.html