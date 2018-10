Empfehlung - Ein Lichtblick: Philipp Vorlicek vor dem Comeback

Nordhorn Bei einer derartigen Verletzungsmisere ist Heiner Bültmann froh über jeden Spieler, der sich wieder gesund meldet. Deswegen ist der Trainer der HSG Nordhorn-Lingen froh, dass zumindest Philipp Vorlicek seit einigen Tagen wieder am Mannschaftstraining des Handball-Zweitligisten teilnimmt. „Ohne Probleme“, wie Bültmann vor dem Heimspiel am Freitag gegen den HC Elbflorenz (19.30 Uhr, Emsland-Arena) betont. Und so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Rückraumspieler nach einigen Wochen Pause wegen Knieproblemen gegen den Tabellenletzten aus Dresden erstmals wieder zum HSG-Kader gehört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-lichtblick-philipp-vorlicek-vor-dem-comeback-261466.html