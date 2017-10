Ein junger Spieler mit Ambitionen

Der 18-jährige Alec Smit wagt in seiner noch jungen Laufbahn bei der HSG Nordhorn-Lingen den nächsten Schritt. Der Rechtsaußen hat schon einige Spiele für niederländische Nationalteams bestritten. Bei der HSG will er in der 2. Liga zeigen, was er kann.