In Hengelo sprang Armand Duplantis mit 6,11 Meter einen Meeting-Rekord, an der Weltrekordhöhe im Stabhochsprung von 6,23 Meter scheiterte der Schwede aber drei Mal. Am begeisterten Publikum lag es Sonntag aber nicht. Foto: Imago-Images