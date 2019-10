Empfehlung - Ein farbenfrohes Kampfsport-Fest im Euregium

Nordhorn Mehr als 500 Kämpferinnen und Kämpfer, 52 verschiedene Nationen, sechs Kampfflächen:Die Kampfsport-Weltmeisterschaft des Verbands WFMC (World Fight and Martial Arts Council) hatte am Wochenende im Euregium viel zu bieten. Nach einer imposanten Eröffnungsfeier, in der die teilnehmenden Nationen mit Flagge und Hymne vorgestellt wurden, kämpften die Athleten in neun Disziplinen in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen um WM-Titel. Die vier Sportler des gastgebenden KSV Nordhorn blieben ohne Titel, allerdings konnte sich ein Emlichheimer über einen tollen Sieg freuen: Markus Arends sicherte sich den Weltmeistertitel in seiner Disziplin Brwaking (Bruchtest). Beim Pointfight gewann der Emlichheimer Taekwondo-Kämpfer in seiner Wettkampfklasse zudem die Bronzemedaille.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-farbenfrohes-kampfsport-fest-im-euregium-324976.html