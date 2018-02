Empfehlung - Ein Derby mit wegweisendem Charakter für die HSG

fh Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen wird im Niedersachsen-Derby der 2. Handball-Bundesliga bei Eintracht Hildesheim (So., 17 Uhr) definitiv ohne Nicky Verjans (Zerrung) und möglicherweise auch ohne dessen Rückraumkollegen Alex Terwolbeck auskommen müssen. Der Spielmacher war am Mittwoch im Euregium gegen den EHV Aue mit dem rechten Fuß umgeknickt und beim 28:26-Erfolg der Gastgeber bereits nach zehn Minuten ausgeschieden. Ob der Kapitän in Hildesheim auflaufen kann, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. „Er hat sich eine schwere Bänderdehnung zugezogen“, berichtet Trainer Heiner Bültmann, der sich schon vom Abschlusstraining am Sonnabend erste Erkenntnisse erhofft, wie belastbar Terwolbeck ist. „Aber ich bin da eher skeptisch, ob das klappt“, sagt der Coach. Terwolbeck müsse den Schmerz aushalten können und ein Stabilitätsgefühl haben, „sonst geht es nicht“, macht Bültmann klar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-derby-mit-wegweisendem-charakter-fuer-die-hsg-226772.html