Empfehlung - Ein besonderes Überraschungsmoment für Clemens Kanne

Gildehaus „Ehrenamt überrascht“, so hieß es auf dem Transparent, das in der Gildehauser Schulturnhalle am Mittwochnachmittag ausgelegt wurde. In der Tat, die Überraschung war gelungen. Im Mittelpunkt stand Übungsleiter Clemens Kanne, der den leichtathletischen Nachwuchs des TuS Gildehaus mit Herzblut betreut. Als er die Halle betreten hatte, stürmten auf ein Kommando 25 Kinder hinein, umkreisten ihren Übungsleiter, riefen lautstark „Danke“. Dazu wurden Konfettibomben gezündet. Ein bewegendes Bild, zumal sich etliche Eltern eingefunden hatten, die ebenfalls durch Applaus in den Dank mit einstimmten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-besonderes-ueberraschungsmoment-fuer-clemens-kanne-261403.html