Empfehlung - Ein besonderer Finaltag für den SV Vorwärts

Nordhorn. Ein besonderer Fußballtag ist der Himmelfahrtstag für die Jugendabteilung von Vorwärts Nordhorn. Mit der C- und B-Jugendmannschaft des Vereins vom Immenweg haben es gleich zwei Vorwärts-Teams in die Endspiele des Bezirkspokals geschafft, die am Donnerstag ausgetragen werden. Um 11 Uhr haben die U15-Junioren im Finale Heimrecht gegen den JFV Nordwest, um 15 Uhr spielt die U17 bei der JSG Großefehn um den Titel. „Dass zwei Mannschaften eines Vereins im gleichen Jahr im Endspiel stehen, hat es laut Aussage von Bezirkspokalspielleiter Kurt Riethenbach in den letzten 25 Jahren nicht mehr gegeben“, beschreibt Vorwärts-Trainer Hartmut Butke die besondere Leistung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ein-besonderer-finaltag-fuer-den-sv-vorwaerts-235340.html