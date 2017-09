Empfehlung - Eigentor entscheidet Stadtderby für den SV Bad Bentheim

ml Gildehaus. Im Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TuS Gildehaus und dem SV Bad Bentheim war eine Menge los: „Es war ein hoch interessantes Derby mit Chancen auf beiden Seiten“, sagte TuS-Betreuer Dieter Wieking nach der 1:2 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft gegen den Stadtrivalen. Und er fügte hinzu: „Ein Unentschieden wäre allemal verdient gewesen, zumal wir in der ersten Halbzeit das bessere Team waren.“ Gästetrainer Jörg Dietz wertete den Spielausgang so: „Der Erfolg war durchaus verdient, das Siegtor ist aber etwas glücklich gefallen. Es war ein schwieriges Spiel für uns, in dem wir nach der Pause mehr investiert haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eigentor-entscheidet-stadtderby-fuer-den-sv-bad-bentheim-206007.html