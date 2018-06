Empfehlung - Ehrung für SCU-Talente: Launiger Blick auf denkwürdige Tage

Emlichheim Die deutschen Meister kündigten sich mit einem Hupkonzert an: Für die offizielle Ehrung der Samtgemeinde Emlichheim am Montagabend hatten sich die Eltern der erfolgreichen U16-Volleyballerinnen des SC Union etwas Besonderes ausgedacht – und die Mädchen in vier Cabriolets durch den Ort bis zum Haus Ringerbrüggen gefahren. Dort durften sie sich – zusammen mit den U20-Volleyballerinnen, die bei ihren deutschen Titelkämpfen Silber gewannen – ins Goldene Buch eintragen. Es war eine Premiere, denn die Samtgemeinde hatte sich jüngst erst ein neues Exemplar zugelegt. „Jetzt haben wir ein Buch, das den Namen Goldenes Buch auch verdient“, sagte die Gastgeberin, Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ehrung-fuer-scu-talente-launiger-blick-auf-denkwuerdige-tage-240077.html