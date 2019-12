Empfehlung - „Ehrenamt überrascht“: SV Vorwärts ehrt Rüdiger Austel

Nordhorn Es lief gerade das vereininterne Duell der Volleyball-Bezirksliga zwischen der ersten und zweiten Frauen-Mannschaft des SV Vorwärts, als sich die Augen aller Beteiligten plötzlich auf Rüdiger Austel am Spielfeldrand richteten: Der langjährige Trainer in der Volleyball-Abteilung des Nordhorner Vereins wurde am Sonnabend von seinen Spielerinnen im Rahmen der vom Kreisssportbund organisierten Aktion „Ehrenamt überrascht“ geehrt. Mit einer Urkunde und einem kleinen Überraschungspaket bedankten sie sich bei ihrem Coach, der sich bereits seit 25 Jahren für sie einsetzt. Als dann auch noch der Vorwärts-Ehrenamtsbeauftragte Frank Geesen und Elke Brengen von der Volleyballabteilung ihm im Namen des Vereins ebenfalls Glückwünsche sowie Dank für dieses tolle Engagement aussprachen, da war die Überraschung voll und ganz gelungen. Kurz danach hatte Rüdiger Austel übrigens noch einmal allen Grund zu feiern: Die von ihm trainierte „Erste“ des SV Vorwärts setzte sich mit 3:1 durch und festigte damit in der Bezirksliga den dritten Tabellenplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ehrenamt-ueberrascht-sv-vorwaerts-ehrt-ruediger-austel-334476.html