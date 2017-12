Empfehlung - „Ehrenamt heißt, da zu sein, wenn man gebraucht wird“

Nordhorn. Wie wird man als Kirchenmann Präsident eines Profi-Fußballvereins? Wie bringt man als dreifacher Familienvater so ein Ehrenamt unter einen Hut mit einer ambitionierten beruflichen Karriere? Welche Freuden bringt es mit sich? Und welche Last? – Spannende Fragen, auf die Dr. Hermann Queckenstedt am Montagabend vor Grafschafter Sportfunktionären beim Vereinsspendentag der Sparkasse (siehe Bericht auf dieser Seite) in Nordhorn aufschlussreiche Antworten und interessante Einblicke gab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ehrenamt-heisst-da-zu-sein-wenn-man-gebraucht-wird-218011.html