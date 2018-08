Empfehlung - Ehepaar Koning ertanzt zahlreiche Siege und Podestplätze

Nordhorn Nachdem Rainer und Gitta Koning bereits in der D-Klasse erfolgreich durchgestartet waren, setzte das Ehepaar seine Erfolgsserie in der nächst höheren Klasse „Senioren II C Standard“ ungebremst fort. Nach jeweils ersten Plätzen in Osnabrück und Hannover trat das Duo der TSG Nordhorn in Aachen an. Beim Turnier „Tanzen im Dreiländereck“ errang es in einem Starterfeld von elf Paaren den Sieg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ehepaar-koning-ertanzt-zahlreiche-siege-und-podestplaetze-248434.html