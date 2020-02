Empfehlung - Ehepaar Jeurink triumphiert erneut in der Boulehalle

Schüttorf Die Vorjahressieger Anne und Burkhard Jeurink haben erneut den Grafschafter Volksbanken-Hallenpokal im Boulesport gewonnen. Das Ehepaar des FSV Füchtenfeld stolperte zwar in der Endrunde der Vorrunden-Besten in der fünften Spielrunde und sorgte durch eine Niederlage für neue Spannung. Am Ende hatten die fünf erstplatzierten Duos vier Siege eingefahren – in der Unterwertung setzten sich aber die Jeurinks durch, mit 16 Punkten in der Buchholzwertung vor Thomas und Christopher Kamp (Eintracht Nordhorn, 15 Punkte) sowie Marie Joostberens und Lothar Holkenjans vom gastgebenden FC Schüttorf 09.(...)