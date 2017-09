EHC Münchnen vor nächstem Kapitel in Eishockey-Erfolgsära?

Seit zwei Jahren ist München der Primus in der Deutschen Eishockey Liga. Die Ära soll weitergehen, so stellt es sich die von Red Bull finanzierte Truppe vor. Die Voraussetzungen dafür sind erstklassig. An FC-Bayern-Verhältnisse will die Konkurrenz aber nicht denken.