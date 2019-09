Empfehlung - eFootball: NFV-Kreisverband sucht den Grafschafter Meister

Nordhorn Die vor einem Monat angekündigte eFootball-Kreismeisterschaft des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) stößt auf großes Interesse: Bereits 24 von 33 NFV-Kreisverbänden haben ihre Titelkämpfe in der Fußball-Simulation am Computer bereits terminiert. Auch die Grafschaft Bentheim ist dabei: Am Sonnabend, 30. November, werden im Hotel Rammelkamp in Nordhorn die besten Spieler am Computerspiel „FIFA 20“ gesucht. Die Ausschreibung für die Vereine bereitet der Kreisverband gerade vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/efootball-nfv-kreisverband-sucht-den-grafschafter-meister-319501.html