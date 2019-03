Empfehlung - Effenberg sieht für Bayern-Trio weiter Chance im DFB-Team

dpaWolfsburg „Dass die Entscheidung endgültig ist, ist ja Quatsch. Wenn die Qualifikation in die Hose geht, wird Jogi Löw nicht mehr da sein. Und dann kann auch eine Endgültigkeit wieder zurückgedreht werden“, sagte Effenberg in der RTL-Sendung „stern tv“ nach dem 1:1 der Nationalmannschaft gegen Serbien in Wolfsburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/effenberg-sieht-fuer-bayern-trio-weiter-chance-imdfb-team-287873.html