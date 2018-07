Empfehlung - Edith Stiepel feiert in Haren einen Doppelsieg

HAREN Edith Stiepel vom LC NOrdhorn hat beim Citylauf in Haren, der zu den sieben Wertungsläufen des Emsland-Cups zählt, einen Doppelsieg in ihrer Klasse W35 gefeiert. Spontan hatte sich die LCN-Athletin entschieden, zunächst über die 5-km-Strecke an den Start zu gehen und ein Schnitt von vier Minuten pro Kilometer zu laufen. Das ist ihr in 20:06 Minuten gelungen. In der Gesamtwertung der 240 Finisher belegte sie den 21. Platz. Clubkamerad Stefan Würth als Sechster des Gesamteinlaufs sicherte sich den Sieg der Klasse M 30 in 17:52 Minuten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/edith-stiepel-feiert-in-haren-einen-doppelsieg-243983.html