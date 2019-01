Empfehlung - ECN: Zimbelmann-Brüder vor dem Salzgitter-Spiel erkrankt

Nordhorn Mit einem Spiel beim Tabellennachbarn und Hauptkonkurrenten um den dritten Platz in der Eishockey-Regionalliga beenden Torwart Marek Hanisz und der EC Nordhorn am Sonntag das Jahr 2018: Um 18 Uhr ist die Mannschaft bei den Salzgitter Icefighters zu Gast. Schon drei Mal haben sich die beiden Vereine in der laufenden Saison duelliert; zuletzt setzten sich die Nordhorner daheim mit 4:2 durch, Anfang November unterlagen sie den Icefighters zwei Mal. „Auch dieses mal wird es wieder spannend werden, die Mannschaften spielen auf einem Level“, sagt ECN-Coach Andris Bartkevics. Allerdings wird er wie so oft schon in dieser Saison nur einen kleinen Kader zur Verfügung haben, zumal zu den länger verletzten Spielern auch noch kranke Spieler dazu kommen. So haben die Brüder Alex und Kevin Zimbelmann in den letzten Tagen nicht trainieren können. „Aber es ist das letzte Spiel in diesem Jahr – und da wollen wir alles versuchen“, betont Bartkevics. Mit einem Sieg könnte der ECN den Abstand auf Salzgitter auf sieben Punkte vergrößern. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-zimbelmann-brueder-vor-dem-salzgitter-spiel-erkrankt-273782.html