Empfehlung - ECN: Wiedersehen mit Hemmerich und den Schophuis-Brüdern

Nordhorn . Über die endgültige Zusammenstellung und Organisation der neuen Saison in der Eishockey-Regionalliga geht es am Wochenende bei einer Ligatagung in Hannover, an der auch Vertreter des Aufsteigers EC Nordhorn teilnehmen. Schon jetzt steht der Modus im wieder aufgelegten Eishockey-Pokal des Niedersächsischen Eissport-Verbands (NEV) fest, an dem der ECN ebenfalls teilnimmt. Die beiden Nordhorner Gegner in der Vorrunde sind der Regionaliga-Konkurrent „Weserstars“ aus Bremen sowie der West-Regionalligist EG Limburg-Diez. Damit kommt es auch zum Wiedersehen mit den Ex-Nordhornern Kevin Schophuis und Marc Hemmerich, die seit diesem Sommer in Limburg in der Verteidigung spielen, sowie Kevins älterem Bruder Sascha, der seit 2015 in Bremen spielt. „Das wird bestimmt sehr interessant“, sagt Trainer Heiko Niere, der sich vor allem auf die Duelle mit Limburg-Diez freut: „Gegen diesen Gegner können wir schließlich im normalen Spielbetrieb nicht treffen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-wiedersehen-mit-hemmerich-und-den-schophuis-bruedern-204869.html