ECN verliert mit 2:8 beim Spitzenreiter Weserstars

Bremen. Es begann verheißungsvoll für den EC Nordhorn: Christian Synowiec brachte die Gäste am Freitagabend in Bremen auf Vorarbeit von Mikhail Berezhnoi 1:0 (5.) in Führung. Doch am Ende setzte es für den Tabellenletzten der Eishockey-Regionalliga doch eine weitere Niederlage – und das mit 2:8 (1:4, 0:3, 1:1) sogar deutlich. „Wir sind nach dem Führungstreffer etwas eingebrochen", bedauerte ECN-Trainer Heiko Niere. Ausgerechnet ein früherer Mitspieler leitete die Wende ein: Sascha Schophuis traf gegen seinen Ex-Klub zum 1:1 (14.). Anschließend war der Tabellenführer nicht mehr aufzuhalten, profitierte bei den Toren Nummer drei und vier von einer Überzahl, weil die Nordhorner Christian Synowiec und Yannik Brodatzki auf der Strafbank schmorten. „Das war zum ungünstigsten Zeitpunkt", berichtete Niere, dessen Team sich im weiteren Spielverlauf zwar Chancen erarbeitete, aber nicht nutzte. Im zweiten Abschnitt hielten die Gäste bis zur 37. Minute Schaden vom eigenen Kasten ab. Dann aber schlug es in den letzten vier Minuten noch drei Mal ein. Das eh schon dezimierte ECN-Team verlor im Laufe des Spiels auch noch Micah Anderson und Berezhnoi, die Niere nach Checks an den Kopf lieber draußen ließ. „Dafür haben wir das letzte Drittel gut gestaltet", kommentierte Niere das 1:1 im dritten Abschnitt, als Alexander Zimbelmann (53.) für die Nordhorner auf 2:7 verkürzte.