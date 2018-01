Empfehlung - ECN-Trainer Heiko Niere erwartet „ganz schwere Kiste“

ml Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn müssen in der Regionalliga Nord am heutigen Freitag um 20 Uhr bei den Bremer „Weserstars“ antreten. Die Eishalle „Paradice“ in der Hansestadt war für die Mannschaft von ECN-Trainer Heiko Niere zuletzt ein gutes Pflaster, die Grafschafter fuhren dort vor zwei Wochen im norddeutschen Eishockey-Pokal einen 4:2-Erfolg ein. „Da haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagt Niere, der beim heutigen Auftritt aber wieder eine „ganz schwere Kiste“ erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-trainer-heiko-niere-erwartet-ganz-schwere-kiste-222260.html