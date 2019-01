Empfehlung - ECN-Trainer Bartkevics: „Wir müssen drei Punkte holen“

Nordhorn Der EC Nordhorn empfängt in der Eishockey-Regionalliga am Sonnabend (19 Uhr) den Hamburger SV – der Tabellenzweite gastiert beim Dritten. „Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Ein Sieg ist Pflicht, wir müssen drei Punkte holen. Wir haben keine andere Wahl, denn wir haben zuletzt drei Mal in Folge verloren“, äußert ECN-Coach Andris Bartkevics ganz klar seine Erwartungshaltung für diese Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-trainer-bartkevics-wir-muessen-drei-punkte-holen-274780.html