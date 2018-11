Empfehlung - ECN-Trainer Andris Bartkevics sieht positive Entwicklung

Nordhorn Der Eishockey-Regionalligist EC Nordhorn steht wieder vor einer großen Herausforderung: Das Team von Coach Andris Bartkevics ist am Wochenende erneut zwei Mal im Einsatz. Am Freitag um 19.30 Uhr müssen die Grafschafter beim Hamburger SV antreten, noch nicht einmal 48 Stunden später gastieren die Bremer Weserstars am Sonntag (18.30 Uhr) in der Nordhorner Eissporthalle. „Am letzten Wochenende hatten wir keinen Tag Pause, es ist also nicht so anspruchsvoll wie vor einer Woche“, sagt Bartkevics.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-trainer-andris-bartkevics-sieht-positive-entwicklung-266478.html