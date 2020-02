Empfehlung - ECN-Spieler Mikhail Berezhnoi begeistert die Eishockey-Minis

Nordhorn Zum Abschluss des Trainings schickt Mikhail Berezhnoi die jungen Kufen-Cracks noch einmal übers Eis: Runden drehen in vollem Tempo, zuerst vorwärts und dann auch rückwärts. Die Minis – einige von ihnen nicht viel größer als ein Meter, aber in ihrer Eishockeykluft bestens gepolstert – geben alles. Und auch ihr Trainer ist an diesem späten Montagnachmittag in der Eishalle in Rheine voll im Einsatz: Er skatet leichtfüßig und elegant neben den Kindern her, motiviert und feuert an. „Es macht mir unheimlich viel Spaß, den Minis etwas beizubringen“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-spieler-mikhail-berezhnoi-begeistert-die-eishokey-minis-344772.html