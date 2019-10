Empfehlung - ECN-Spieler finden Klubs in Sande, Groningen und Oslo

Nordhorn Der EC Nordhorn hatte für die anstehende Saison in der Eishockey-Regionalliga eine ambitionierte Mannschaft zusammen, die erneut den Einzug in die Verzahnungsrunde mit der Ost-Staffel der vierthöchsten Spielklasse schaffen sollte. Weil die heimische Eissporthalle wegen Rissen in der Dachkonstruktion allerdings bis auf Weiteres gesperrt ist, tritt die Senioren-Mannschaft in diesem Winter nicht im Spielbetrieb an. Mehrere ECN-Spieler haben kurz vor Saisonbeginn einen neuen Verein gefunden – darunter auch Ludwig Synowiec, der im Sommer in seine Nordhorner Heimat zurückgekehrt war und beim ECN als Spielertrainer und Sportlicher Leiter fungieren sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-spieler-finden-klubs-in-sande-groningen-und-oslo-321813.html