Empfehlung - ECN ringt dem Tabellenführer aus Hamburg einen Punkt ab

Nordhorn . Mit einer über weite Strecken couragierten Vorstellung hat der Eishockey-Regionalligist EC Nordhorn am Sonntagabend dem Tabellenführer einen Punkt abgeknöpft: Nach einem 5:5 in der regulären Spielzeit unterlagen die Grafschafter dem Hamburger SV erst in der Verlängerung. Große Zufriedenheit wollte in der heimischen Eissporthalle aber nicht aufkommen, denn die Nordhorner hatten in den 60 Minuten zuvor gute Möglichkeiten, das Spiel vorab für sich zu entscheiden. „Es war ein Auf und Ab“, sagte Trainer Heiko Niere, „das Positive ist: Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch mit dem HSV mithalten kann.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-ringt-dem-tabellenfuehrer-aus-hamburg-einen-punkt-ab-218644.html