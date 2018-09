ECN: Regionalliga schrumpft auf sechs Vereine zusammen

Die 1b-Mannschaft der Hamburger „Crocodiles“ verzichtet auf den Start in der Eishockey-Regionalliga. Für den EC Nordhorn beginnt die Saison am 5. Oktober bei den Bremer Weserstars, das erste Heimspiel steht am 13. Oktober gegen den HSV an.