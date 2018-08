Empfehlung - ECN kann doch weiter mit seinen Stamm-Torhütern planen

Nordhorn „Einmal Nordhorn – immer Nordhorn.“ So beginn der EC Nordhorn eine Mitteilung, mit der er zwei wichtige Personalien vermeldet: Der Eishockey-Regionalligist kann in der neuen Saison doch weiter auf das erfahrene Torhüterduo Maik Holzke und Marek Hanisz setzen. „Beide sind dem Verein und dem Sport bereits seit vielen Jahren verbunden und sind nahezu unersetzlich auf ihrer Position“, betont Sprecher Sebastian Lindschulte. Interessant ist diese Entwicklung vor allem deshalb, weil Urgestein Holzke zum Ende der abgelaufenen Saison eigentlich in den Eishockey-Ruhestand verabschiedet worden war. Der Grund: Familie und Job waren zunehmend schwierig mit dem zeitfressenden Hobby zu vereinbaren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ecn-kann-doch-weiter-mit-seinen-stamm-torhuetern-planen-246712.html